Куман: «Барселоне» не хватило концентрации для победы над «Валенсией»
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал ничейный результат в матче 14-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (2:2).
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал ничейный результат в матче 14-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (2:2).
«Это была сложная игра. У нас были шансы, чтобы вырвать победу, но нам не хватило концентрации в решающие моменты. “Валенсия” очень хорошо оборонялась. Мы приложили усилия для победы, но не смогли создать столько моментов, сколько хотели. “Барса” играла непоследовательно. Мы теряли мяч в опасных зонах. Я выбрал схему с тремя защитниками, чтобы лучше контролировать игру. Мы
«Барселона» набрала 21 очков и занимает 5-ю позицию. Она отстает от первого места на 8 баллов.