Куман: «Барселоне» не хватило концентрации для победы над «Валенсией»

«Это была сложная игра. У нас были шансы, чтобы вырвать победу, но нам не хватило концентрации в решающие моменты. “Валенсия” очень хорошо оборонялась. Мы приложили усилия для победы, но не смогли создать столько моментов, сколько хотели. “Барса” играла непоследовательно. Мы теряли мяч в опасных зонах. Я выбрал схему с тремя защитниками, чтобы лучше контролировать игру. Мы по-прежнему не попрощались с надеждами на титул. В розыгрыше еще много очков. Это очень тяжелый сезон, но через два месяца все может быть иначе. Мы должны бороться, чтобы нивелировать эту разницу в очках», — цитирует Кумана Marca.