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19 декабря, источник: Sport24

Куман: «Барселоне» не хватило концентрации для победы над «Валенсией»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал ничейный результат в матче 14-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (2:2).

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Источник: AFP 2020

«Это была сложная игра. У нас были шансы, чтобы вырвать победу, но нам не хватило концентрации в решающие моменты. “Валенсия” очень хорошо оборонялась. Мы приложили усилия для победы, но не смогли создать столько моментов, сколько хотели. “Барса” играла непоследовательно. Мы теряли мяч в опасных зонах. Я выбрал схему с тремя защитниками, чтобы лучше контролировать игру. Мы по-прежнему не попрощались с надеждами на титул. В розыгрыше еще много очков. Это очень тяжелый сезон, но через два месяца все может быть иначе. Мы должны бороться, чтобы нивелировать эту разницу в очках», — цитирует Кумана Marca.

«Барселона» набрала 21 очков и занимает 5-ю позицию. Она отстает от первого места на 8 баллов.

Барселона
2:2
Первый тайм: 1:1
Валенсия
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