Роналду вышел на первое место в списке бомбардиров Серии А, обойдя Лукаку и Ибрагимовича
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился голом в матче 13-го тура чемпионата Италии против «Пармы».
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился голом в матче 13-го тура чемпионата Италии против «Пармы».
35-летний форвард забил 11-й гол в матчах Серии А.
Таким образом, португалец вышел на первое место в списке бомбардиров чемпионата Италии, обойдя Ромелу Лукаку («Интер») и Златана Ибрагимовича («Милан»), у которых по 10 мячей.