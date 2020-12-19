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19 декабря, источник: Sport24

Роналду вышел на первое место в списке бомбардиров Серии А, обойдя Лукаку и Ибрагимовича

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился голом в матче 13-го тура чемпионата Италии против «Пармы».

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Источник: Reuters

35-летний форвард забил 11-й гол в матчах Серии А.

Таким образом, португалец вышел на первое место в списке бомбардиров чемпионата Италии, обойдя Ромелу Лукаку («Интер») и Златана Ибрагимовича («Милан»), у которых по 10 мячей.

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