Ибрагимович почувствовал признаки старения

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39-летний форвард признался, что ему необходимо больше времени на восстановление. «Я стал быстрее уставать. Теперь нужно больше сна», — заметил он.

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При этом футболист заявил, что сохраняет страсть к игре и готов продолжать выступать. «Вот бы взять сегодняшние знания мышление на поле и вернуть мои 25 лет», — добавил Ибрагимович.

В сентябре форвард переболел COVID-19. Игрок сдал положительный тест накануне матча красно-черных в квалификации Лиги Европы против норвежского «Буде-Глимт».

Ибрагимович перешел в «Милан» в январе 2020-го. В августе контракт с игроком был продлен.