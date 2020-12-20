Ибрагимович почувствовал признаки старения
Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что начал чувствовать признаки старения. Об этом сообщает Daily Mail.
Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что начал чувствовать признаки старения. Об этом сообщает Daily Mail.
39-летний форвард признался, что ему необходимо больше времени на восстановление. «Я стал быстрее уставать. Теперь нужно больше сна», — заметил он.
При этом футболист заявил, что сохраняет страсть к игре и готов продолжать выступать. «Вот бы взять сегодняшние знания мышление на поле и вернуть мои 25 лет», — добавил Ибрагимович.
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Ибрагимович перешел в «Милан» в январе 2020-го. В августе контракт с игроком был продлен.
Ибрагимович известен по выступлениям за ведущие клубы Европы. Форвард играл за итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус», испанскую «Барселону», французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Манчестер Юнайтед». В составе сборной Швеции он провел 116 игр и забил 62 мяча.