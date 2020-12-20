Пеле поздравил Месси с повторением его рекорда

Месси в субботу отметился голом в матче 14-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (2:2), и этот мяч стал для аргентинца 643-м в карьере за «Барселону». Столько же мячей забил Пеле, выступая за бразильский «Сантос», и это является бомбардирским рекордом по голам в составе одной команды в истории футбола.
«Когда твое сердце переполнено любовью, трудно свернуть со своего пути. Как ты я знаю, что значит любить надевать одну и ту же футболку клуба каждый день. Я знаю, что нет ничего лучше места, где ты чувствуешь себя как дома. Поздравляю тебя с историческим рекордом, Лионель», — написал Пеле в своем Instagram.
«Но еще больше я поздравляю тебя с твоей прекрасной карьерой в “Барселоне”. Истории, подобные нашим, о любви к одному клубу на протяжении долгого времени, к сожалению, встречаются всё реже и реже в футболе. Я восхищаюсь тобой, Лионель», — добавил знаменитый бразилец.
Пеле выступал за «Сантос» с 1956 по 1974 год, после чего провел два сезона в составе американского «Нью-Йорк Космос».