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00:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Пеле поздравил Месси с повторением его рекорда

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле поздравил аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси с повторением его бомбардирского рекорда по голам за один клуб, отметив, что он восхищается преданностью Месси цветам одной команды на протяжении всей карьеры.

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Месси в субботу отметился голом в матче 14-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (2:2), и этот мяч стал для аргентинца 643-м в карьере за «Барселону». Столько же мячей забил Пеле, выступая за бразильский «Сантос», и это является бомбардирским рекордом по голам в составе одной команды в истории футбола.

«Когда твое сердце переполнено любовью, трудно свернуть со своего пути. Как ты я знаю, что значит любить надевать одну и ту же футболку клуба каждый день. Я знаю, что нет ничего лучше места, где ты чувствуешь себя как дома. Поздравляю тебя с историческим рекордом, Лионель», — написал Пеле в своем Instagram.

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«Но еще больше я поздравляю тебя с твоей прекрасной карьерой в “Барселоне”. Истории, подобные нашим, о любви к одному клубу на протяжении долгого времени, к сожалению, встречаются всё реже и реже в футболе. Я восхищаюсь тобой, Лионель», — добавил знаменитый бразилец.

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Пеле выступал за «Сантос» с 1956 по 1974 год, после чего провел два сезона в составе американского «Нью-Йорк Космос».

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Барселона
2:2
Первый тайм: 1:1
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