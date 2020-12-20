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01:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лион» разгромил «Ниццу» в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Футболисты «Лиона» разгромили на выезде «Ниццу» в матче 16-го тура чемпионата Франции.

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Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая в субботу в Ницце, завершилась со счетом 4:1 в пользу «Лиона». У победителей мячи забили Мемфис Депай с пенальти (32-я минута), Тино Кадевере (39), Карл Токо Экамби (63) и Уссем Ауар (73). У хозяев отличился Амин Гуири (43).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Лион» набрал 33 очка и вышел в лидеры таблицы лиги 1, но идущие следом «Лилль» (32 очка) и «Пари Сен-Жермен» (31) еще не сыграли свои матчи тура. «Ницца» (21) занимает 12-ю строчку.

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