«Лион» разгромил «Ниццу» в матче чемпионата Франции
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Футболисты «Лиона» разгромили на выезде «Ниццу» в матче 16-го тура чемпионата Франции.
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Футболисты «Лиона» разгромили на выезде «Ниццу» в матче 16-го тура чемпионата Франции.
Встреча, прошедшая в субботу в Ницце, завершилась со счетом 4:1 в пользу «Лиона». У победителей мячи забили Мемфис Депай с пенальти (32-я минута), Тино Кадевере (39), Карл Токо Экамби (63) и Уссем Ауар (73). У хозяев отличился Амин Гуири (43).
«Лион» набрал 33 очка и вышел в лидеры таблицы лиги 1, но идущие следом «Лилль» (32 очка) и «Пари Сен-Жермен» (31) еще не сыграли свои матчи тура. «Ницца» (21) занимает 12-ю строчку.