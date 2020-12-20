«Лион» разгромил «Ниццу» в матче чемпионата Франции

Встреча, прошедшая в субботу в Ницце, завершилась со счетом 4:1 в пользу «Лиона». У победителей мячи забили Мемфис Депай с пенальти (32-я минута), Тино Кадевере (39), Карл Токо Экамби (63) и Уссем Ауар (73). У хозяев отличился Амин Гуири (43).