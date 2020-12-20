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01:26 (мск), источник: Матч ТВ

«Ньюкасл» дома сыграл вничью с «Фулхэмом»

«Ньюкасл» сыграл вничью с «Фулхэмом» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Англии.

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Источник: AP 2020

Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев поля отличился Каллум Уилсон. Мяч лондонцев стал автоголом в исполнении Мэтта Ричи. «Фулхэм» с середины второго тайма играл в меньшинстве после удаления Йоакима Андерсена.

«Ньюкасл» находится на 12-м месте в таблице АПЛ, «Фулхэм» занимает 17-ю строчку.

Ньюкасл Юнайтед
1:1
Первый тайм: 0:1
Фулхэм
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