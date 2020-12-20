«Ньюкасл» дома сыграл вничью с «Фулхэмом»
«Ньюкасл» сыграл вничью с «Фулхэмом» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Англии.
«Ньюкасл» сыграл вничью с «Фулхэмом» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Англии.
Встреча завершилась со счетом 1:1.
В составе хозяев поля отличился Каллум Уилсон. Мяч лондонцев стал автоголом в исполнении Мэтта Ричи. «Фулхэм» с середины второго тайма играл в меньшинстве после удаления Йоакима Андерсена.
«Ньюкасл» находится на 12-м месте в таблице АПЛ, «Фулхэм» занимает 17-ю строчку.