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09:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Маркус Тюрам принес публичные извинения за плевок в лицо соперника

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Футболист менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам принес извинения за свое поведение во время матча чемпионата Германии против «Хоффенхайма», в котором он был удален с поля за плевок в лицо соперника.

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Источник: AP 2020

Матч «Боруссия» — «Хоффенхайм» прошел в субботу в Менхенгладбахе и завершился со счетом 2:1 в пользу гостей. Тюрам на 79-й минуте получил красную карточку за плевок в лицо защитника гостей Штефана Поша.

«Сегодня случилось кое-что, что совсем не в моем характере и никогда больше не должно случиться. Я неправильно отреагировал на оппонента, это произошло не намерено. Я приношу извинения всем: Штефану Пошу, моим соперникам, товарищам по команде, моей семье и всем тем, кто стал свидетелем моей реакции. Безусловно, я принимаю все последствия данного поступка», — написал Тюрам в своем Twitter.

Маркус Тюрам — сын чемпиона мира 1998 года в составе сборной Франции Лилиана Тюрама.

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Боруссия М
1:2
Первый тайм: 1:0
Хоффенхайм
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