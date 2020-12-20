Маркус Тюрам принес публичные извинения за плевок в лицо соперника

Матч «Боруссия» — «Хоффенхайм» прошел в субботу в Менхенгладбахе и завершился со счетом 2:1 в пользу гостей. Тюрам на 79-й минуте получил красную карточку за плевок в лицо защитника гостей Штефана Поша.

«Сегодня случилось кое-что, что совсем не в моем характере и никогда больше не должно случиться. Я неправильно отреагировал на оппонента, это произошло не намерено. Я приношу извинения всем: Штефану Пошу, моим соперникам, товарищам по команде, моей семье и всем тем, кто стал свидетелем моей реакции. Безусловно, я принимаю все последствия данного поступка», — написал Тюрам в своем Twitter.