Роналду стал первым игроком с 1961-го, кто забил минимум 32 гола в Серии А за календарный год

В этой игре нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился дублем. Теперь на его счету 33 гола в чемпионате Италии в 2020 году. Португалец стал первым игроком с 1961-го, кто забил минимум 32 гола в Серии А за календарный год.