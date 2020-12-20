Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:30
Торино
Болонья
Футбол. Зарубежный
15:00
Брест
Монпелье
Футбол. Зарубежный
15:00
Брайтон & Хоув
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:00
Сельта
Алавес
Футбол. Зарубежный
17:00
Дижон
Монако
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Анже
Футбол. Зарубежный
17:00
Сент-Этьен
Ним
Футбол. Зарубежный
17:00
Страсбур
Бордо
Футбол. Зарубежный
17:00
Беневенто
Дженоа
Футбол. Зарубежный
17:00
Интер
Специя
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри
Удинезе
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
Милан
Футбол. Зарубежный
17:15
Тоттенхэм Хотспур
Лестер
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Герта
Футбол. Зарубежный
18:15
Гранада
Бетис
Футбол. Зарубежный
19:00
Лорьян
Ренн
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Юнайтед
Лидс
Футбол. Зарубежный
20:00
Вольфсбург
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
20:00
Аталанта
Рома
Футбол. Зарубежный
20:30
Кадис
Хетафе
Футбол. Зарубежный
22:15
Вест Бромвич Альбион
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Наполи
Футбол. Зарубежный
23:00
Лилль
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Эйбар
Реал
Все события
Фоторепортажи
23Загитова и триколор, Дед Мороз и Снегурочка в масках: вторая победа сборной России в кадрах
10«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби
09:36 (мск), источник: Sport24

Роналду стал первым игроком с 1961-го, кто забил минимум 32 гола в Серии А за календарный год

В субботу, 19 декабря, состоялся матч 13-го тура чемпионата Италии «Парма» — «Ювентус». Встреча закончилась победой туринцев со счетом 4:0.

Наверх
Источник: Reuters

В этой игре нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился дублем. Теперь на его счету 33 гола в чемпионате Италии в 2020 году. Португалец стал первым игроком с 1961-го, кто забил минимум 32 гола в Серии А за календарный год.

Ранее подобное удавалось Феличе Борелю (41 гол, «Ювентус», 1933 год), Гуннару Нордалю (36, «Милан», 1950), Омару Сивори (33, «Ювентус», 1961) и Иштвану Ньершу (32, «Интер», 1951).

Добавим, что 35-летний форвард забил 11-й гол в матчах Серии А в этом сезоне, что позволило ему выйти на первое место в списке бомбардиров чемпионата Италии, обойдя Ромелу Лукаку («Интер») и Златана Ибрагимовича («Милан»), у которых по 10 мячей.

Парма
0:4
Первый тайм: 0:2
Ювентус
 Навка: «Только один мужчина мне отказал»
«Все решил секс». Ягудин — о знакомстве с будущей женой
Променяет ли Тедеско «Спартак» на худший клуб бундеслиги
НХЛ составила символическую сборную России за всю историю МЧМ
Страшная история наследника Третьяка. Спился и погиб в 33 года
«Барселона» - «Валенсия»: Месси повторил рекорд Пеле по голам
Боксер Альварес объединил пояса чемпиона мира WBC и WBA
Нобоа объяснил, почему у Кокорина не получилось в «Спартаке»
Сборная России по хоккею не сыграет перед стартом молодежного ЧМ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь