Роналду стал первым игроком с 1961-го, кто забил минимум 32 гола в Серии А за календарный год
В субботу, 19 декабря, состоялся матч 13-го тура чемпионата Италии «Парма» — «Ювентус». Встреча закончилась победой туринцев со счетом 4:0.
В субботу, 19 декабря, состоялся матч 13-го тура чемпионата Италии «Парма» — «Ювентус». Встреча закончилась победой туринцев со счетом 4:0.
В этой игре нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился дублем. Теперь на его счету 33 гола в чемпионате Италии в 2020 году. Португалец стал первым игроком с 1961-го, кто забил минимум 32 гола в Серии А за календарный год.
Ранее подобное удавалось Феличе Борелю (41 гол, «Ювентус», 1933 год), Гуннару Нордалю (36, «Милан», 1950), Омару Сивори (33, «Ювентус», 1961) и Иштвану Ньершу (32, «Интер», 1951).
Добавим, что 35-летний форвард забил 11-й гол в матчах Серии А в этом сезоне, что позволило ему выйти на первое место в списке бомбардиров чемпионата Италии, обойдя Ромелу Лукаку («Интер») и Златана Ибрагимовича («Милан»), у которых по 10 мячей.