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09:59 (мск), источник: ТАСС

Прибыль «Баварии» составила менее €10 млн по итогам сезона-2019/20

ТАСС, 20 декабря. Немецкая «Бавария» сумела завершить прошлый сезон с положительным сальдо, несмотря на финансовые потери из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

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Источник: РИА "Новости"

По итогам сезона-2019/20 чистая прибыль клуба составила €9,8 млн.

«Ввиду того, что с 8 марта “Бавария” проводит домашние матчи без зрителей, стоит рассматривать тот факт, что мы завершили прошлый сезон с прибылью, с позитивной стороны, — сказал председатель правления немецкого клуба Карл-Хайнц Румменигге. — Мы сумели заработать не только благодаря впечатляющим успехам нашей команды. “Баварии” также важно, что в этот кризис мы смогли провести много социальных и общественно важных инициатив».

В прошедшем сезоне «Бавария» выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, а также Лигу чемпионов. Также в 2020 году клуб завоевал Суперкубок УЕФА.

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