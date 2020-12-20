Прибыль «Баварии» составила менее €10 млн по итогам сезона-2019/20
ТАСС, 20 декабря. Немецкая «Бавария» сумела завершить прошлый сезон с положительным сальдо, несмотря на финансовые потери
ТАСС, 20 декабря. Немецкая «Бавария» сумела завершить прошлый сезон с положительным сальдо, несмотря на финансовые потери
По итогам сезона-2019/20 чистая прибыль клуба составила €9,8 млн.
«Ввиду того, что с 8 марта “Бавария” проводит домашние матчи без зрителей, стоит рассматривать тот факт, что мы завершили прошлый сезон с прибылью, с позитивной стороны, — сказал председатель правления немецкого клуба
В прошедшем сезоне «Бавария» выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, а также Лигу чемпионов. Также в 2020 году клуб завоевал Суперкубок УЕФА.