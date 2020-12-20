Прибыль «Баварии» составила менее €10 млн по итогам сезона-2019/20

«Ввиду того, что с 8 марта “Бавария” проводит домашние матчи без зрителей, стоит рассматривать тот факт, что мы завершили прошлый сезон с прибылью, с позитивной стороны, — сказал председатель правления немецкого клуба Карл-Хайнц Румменигге. — Мы сумели заработать не только благодаря впечатляющим успехам нашей команды. “Баварии” также важно, что в этот кризис мы смогли провести много социальных и общественно важных инициатив».