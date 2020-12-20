Аргентинский стадион в Ла-Плате переименуют в честь Марадоны
Стадион в городе
Стадион в городе
В данный момент арена, на которой проводят домашние матчи «Химнасия и Эсгрима» и «Эстудиантес», носит название «Унико де Ла-Плата». После переименования стадион будет называться «Унико де
Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет.
Напомним, ранее в честь бывшего капитана и главного тренера сборной Аргентины был переименован стадион в Неаполе, где свои домашние матчи проводит «Наполи». Ранее аргентинский сенатор Норма Дюранго предложила разместить изображение легендарного футболиста на банкноте в 1 тыс. аргентинских песо.