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10:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Аргентинский стадион в Ла-Плате переименуют в честь Марадоны

Стадион в городе Ла-Плата «Унико де Ла-Плата» будет переименован в честь легендарного аргентинца, Диего Марадоны, сообщает Ole.

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Источник: РИА "Новости"
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В данный момент арена, на которой проводят домашние матчи «Химнасия и Эсгрима» и «Эстудиантес», носит название «Унико де Ла-Плата». После переименования стадион будет называться «Унико де Ле-Плата Диего Армандо Марадона». Арена вмещает около 50 тысяч человек. Марадона возглавлял «Химнасию» в 2019—2020 годах.

Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет.

Напомним, ранее в честь бывшего капитана и главного тренера сборной Аргентины был переименован стадион в Неаполе, где свои домашние матчи проводит «Наполи». Ранее аргентинский сенатор Норма Дюранго предложила разместить изображение легендарного футболиста на банкноте в 1 тыс. аргентинских песо.

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