Аргентинский стадион в Ла-Плате переименуют в честь Марадоны

В данный момент арена, на которой проводят домашние матчи «Химнасия и Эсгрима» и «Эстудиантес», носит название «Унико де Ла-Плата». После переименования стадион будет называться «Унико де Ле-Плата Диего Армандо Марадона». Арена вмещает около 50 тысяч человек. Марадона возглавлял «Химнасию» в 2019—2020 годах.