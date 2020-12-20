Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Торино
Болонья
00
Футбол. Зарубежный
15:00
Брест
Монпелье
Футбол. Зарубежный
15:00
Брайтон & Хоув
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:00
Сельта
Алавес
Футбол. Зарубежный
17:00
Дижон
Монако
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Анже
Футбол. Зарубежный
17:00
Сент-Этьен
Ним
Футбол. Зарубежный
17:00
Страсбур
Бордо
Футбол. Зарубежный
17:00
Беневенто
Дженоа
Футбол. Зарубежный
17:00
Интер
Специя
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри
Удинезе
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
Милан
Футбол. Зарубежный
17:15
Тоттенхэм Хотспур
Лестер
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Герта
Футбол. Зарубежный
18:15
Гранада
Бетис
Футбол. Зарубежный
19:00
Лорьян
Ренн
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Юнайтед
Лидс
Футбол. Зарубежный
20:00
Вольфсбург
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
20:00
Аталанта
Рома
Футбол. Зарубежный
20:30
Кадис
Хетафе
Футбол. Зарубежный
22:15
Вест Бромвич Альбион
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Наполи
Футбол. Зарубежный
23:00
Лилль
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Эйбар
Реал
Все события
Фоторепортажи
15«Зенит» забил в матче со «Спартаком» четыре, но один — в свои ворота
23Загитова и триколор, Дед Мороз и Снегурочка в масках: вторая победа сборной России в кадрах
12:41 (мск), источник: Vesti.kz

Стал известен бюджет «Кайрата» в 2020 году

Акимат Алматы выделил на финансирование ФК «Кайрат» в 2020 году 800 миллионов тенге, сообщили корреспонденту Vesti.kz в городском Управлении спорта. При этом в организации подчеркнули, что это предпоследнее место по выделению денежных средств среди других аналогичных примеров.

Наверх
Источник: Reuters
5 мифов о лотереях
Развенчиваем стереотипы

«Сумма бюджетного финансирования непосредственно профессиональной команды ФК “Кайрат” в 2020 году составляет 800 миллионов тенге. Это предпоследнее место по финансированию футбольных клубов среди городов республиканского значения, столицы и акиматов областей», — ответили в Управлении спорта на запрос редакции.

Что касается доли участия городского бюджета в финансировании, то там сообщили следующее:

«Процентная доля участия местного бюджета в финансировании футбольного клуба в 2020 году составляет 16,3 процента. Финансирование из местного бюджета футбольного клуба на 2021 год будет рассмотрено во внеочередной сессии маслихата города Алматы», — добавили в организации.

В самом футбольном клубе, сославшись на коммерческую тайну, не стали раскрывать размер бюджета в 2020 году.

По приблизительным подсчетам Vesti.kz, исходя из суммы, выделенной акиматом, и процентного разделения, бюджет «Кайрата» на текущий год составил около 4,9 миллиарда тенге.

Напомним, по итогам КПЛ-2020 алматинский клуб впервые за 16 лет стал чемпионом Казахстана. Алматинцы набрали 45 очков, обойдя «Тобол», у которого 38 баллов, и «Астану», набравшую 36 очков.

Во время загрузки произошла ошибка.
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Променяет ли Тедеско «Спартак» на худший клуб бундеслиги
НХЛ составила символическую сборную России за всю историю МЧМ
Страшная история наследника Третьяка. Спился и погиб в 33 года
Тренер объяснил причины неудач сборной России по биатлону
Боксер Альварес объединил пояса чемпиона мира WBC и WBA
Нобоа объяснил, почему у Кокорина не получилось в «Спартаке»
Сборная России по хоккею не сыграет перед стартом молодежного ЧМ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь