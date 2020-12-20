Стал известен бюджет «Кайрата» в 2020 году

5 мифов о лотереях Развенчиваем стереотипы

«Сумма бюджетного финансирования непосредственно профессиональной команды ФК “Кайрат” в 2020 году составляет 800 миллионов тенге. Это предпоследнее место по финансированию футбольных клубов среди городов республиканского значения, столицы и акиматов областей», — ответили в Управлении спорта на запрос редакции.

Что касается доли участия городского бюджета в финансировании, то там сообщили следующее:

«Процентная доля участия местного бюджета в финансировании футбольного клуба в 2020 году составляет 16,3 процента. Финансирование из местного бюджета футбольного клуба на 2021 год будет рассмотрено во внеочередной сессии маслихата города Алматы», — добавили в организации.

В самом футбольном клубе, сославшись на коммерческую тайну, не стали раскрывать размер бюджета в 2020 году.

По приблизительным подсчетам Vesti.kz, исходя из суммы, выделенной акиматом, и процентного разделения, бюджет «Кайрата» на текущий год составил около 4,9 миллиарда тенге.

Напомним, по итогам КПЛ-2020 алматинский клуб впервые за 16 лет стал чемпионом Казахстана. Алматинцы набрали 45 очков, обойдя «Тобол», у которого 38 баллов, и «Астану», набравшую 36 очков.