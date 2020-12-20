Форвард «Милана» Рафаэл Леау забил самый быстрый гол в истории Серии А
Нападающий «Милана» Рафаэл Леау стал автором самого быстрого гола в истории Серии А. Форвард открыл счёт на 7-й секунде матча 13-го тура Серии А с «Сассуоло».
Нападающий «Милана» Рафаэл Леау стал автором самого быстрого гола в истории Серии А. Форвард открыл счёт на 7-й секунде матча 13-го тура Серии А с «Сассуоло».
На 12-й минуте полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу забил ещё один мяч, однако он был отменён после просмотра видеоповтора.
«Милан» возглавляет турнирную таблицу Серии А. «Россонери» набрали 28 очков в 12 матчах. «Сассуоло» (23 очка) — на шестом месте.
В этом сезоне «Милан» ни разу не проиграл в Серии А. Примечательно, что на матч с «Сассуоло» подопечные Стефано Пиоли вышли без своего лидера — Златана Ибрагимовича. 39-летний швед получил травму,