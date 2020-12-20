Форвард «Милана» Рафаэл Леау забил самый быстрый гол в истории Серии А

На 12-й минуте полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу забил ещё один мяч, однако он был отменён после просмотра видеоповтора.

В этом сезоне «Милан» ни разу не проиграл в Серии А. Примечательно, что на матч с «Сассуоло» подопечные Стефано Пиоли вышли без своего лидера — Златана Ибрагимовича. 39-летний швед получил травму, из-за чего в 2020 году уже не выйдет на поле. Ибрагимович — лучший бомбардир команды из Милана.