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17:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Форвард «Милана» Рафаэл Леау забил самый быстрый гол в истории Серии А

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау стал автором самого быстрого гола в истории Серии А. Форвард открыл счёт на 7-й секунде матча 13-го тура Серии А с «Сассуоло».

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Источник: AFP 2020

На 12-й минуте полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу забил ещё один мяч, однако он был отменён после просмотра видеоповтора.

«Милан» возглавляет турнирную таблицу Серии А. «Россонери» набрали 28 очков в 12 матчах. «Сассуоло» (23 очка) — на шестом месте.

В этом сезоне «Милан» ни разу не проиграл в Серии А. Примечательно, что на матч с «Сассуоло» подопечные Стефано Пиоли вышли без своего лидера — Златана Ибрагимовича. 39-летний швед получил травму, из-за чего в 2020 году уже не выйдет на поле. Ибрагимович — лучший бомбардир команды из Милана.

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