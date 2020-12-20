«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лидс» в матче Английской премьер-лиги со счетом 6:2

В составе победителей забитыми мячами отметились Скотт Мактоминей (2-я и 3-я минуты), Бруну Фернандеш (20, 70 — с пенальти), Виктор Линделёф (37) и Дэниел Джеймс (66). У проигравших отличились Лиам Купер (42) и Стюарт Даллас (73). Мактоминей стал первым игроком в Английской премьер-лиге, которому удалось забить два мяча в течение первых трех минут матча.