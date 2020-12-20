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22:24 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лидс» в матче Английской премьер-лиги со счетом 6:2

ТАСС, 20 декабря. «Манчестер Юнайтед» со счетом 6:2 победил «Лидс» в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд».

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Источник: AFP 2020

В составе победителей забитыми мячами отметились Скотт Мактоминей (2-я и 3-я минуты), Бруну Фернандеш (20, 70 — с пенальти), Виктор Линделёф (37) и Дэниел Джеймс (66). У проигравших отличились Лиам Купер (42) и Стюарт Даллас (73). Мактоминей стал первым игроком в Английской премьер-лиге, которому удалось забить два мяча в течение первых трех минут матча.

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Беспроигрышная серия подопечных Уле Гуннара Сульшера в матчах национального первенства достигла семи матчей (шесть побед, одна ничья).

«Манчестер Юнайтед» поднялся на третье место в турнирной таблице, набрав 26 очков в 13 матчах. «Лидс» с 17 очками располагается на 14-й строчке.

В следующем туре МЮ 26 декабря на выезде встретится с «Лестером». Подопечные Марсело Бьелсы днем позднее примут «Бёрнли».

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6:2
Первый тайм: 4:1
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