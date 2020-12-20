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22:21 (мск), источник: ТАСС

«Аталанта» разгромила «Рому» в матче чемпионата Италии. Миранчук вышел на замену

ТАСС, 20 декабря. «Аталанта» со счетом 4:1 победила «Рому» в домашнем матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: Reuters

В составе хозяев забитыми мячами отметились Дуван Сапата (59-я минута), Робин Госенс (70), Луис Муриэль (72) и Йосип Иличич (85). У проигравших отличился Эдин Джеко (3).

На 81-й минуте матча на замену в составе «Аталанты» вышел полузащитник сборной России Алексей Миранчук. Он не отметился результативными действиями.

В турнирной таблице «Аталанта» поднялась на седьмое место, набрав 21 очко в 12 матчах. «Рома» идет четвертой с 24 очками в 13 встречах.

В следующем туре подопечные Джан Пьеро Гасперини 23 декабря на выезде сыграют с «Болоньей». Римский клуб в тот же день примет «Кальяри».

Результаты других матчей дня:

«Торино» — «Болонья» — 1:1;

«Беневенто» — «Дженоа» — 2:0;

«Интер» — «Специя» — 2:1;

«Кальяри» — «Удинезе» — 1:1;

«Сассуоло» — «Милан» — 1:2.

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4:1
Первый тайм: 0:1
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