«Наполи» потерпел второе поражение подряд, проиграв «Лацио»

Уже на 9-й минуте встречи хозяева вышли вперёд, счёт открыл Чиро Иммобиле. В начале второго тайма итальянский форвард уже выступил в роли ассистента, а ещё один гол в составе «Лацио» забил Луис Альберто.

Римский клуб набрал 21 очко и поднялся на 8-е место в турнирной таблице Серии А. «Наполи» потерпел уже второе поражение подряд. Неаполитанцы, набрав 23 очка, находятся на 5-м месте в турнирной таблице. Лидирует в Серии А «Милан», который набрал 31 очко. В топ-3 также входят «Интер» (30) и «Ювентус» (27).