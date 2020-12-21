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00:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Наполи» потерпел второе поражение подряд, проиграв «Лацио»

В Риме завершился матч 13-го тура Серии А. «Лацио» на своём поле обыграл «Наполи» со счётом 2:0.

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Источник: AP 2020

Уже на 9-й минуте встречи хозяева вышли вперёд, счёт открыл Чиро Иммобиле. В начале второго тайма итальянский форвард уже выступил в роли ассистента, а ещё один гол в составе «Лацио» забил Луис Альберто.

Римский клуб набрал 21 очко и поднялся на 8-е место в турнирной таблице Серии А. «Наполи» потерпел уже второе поражение подряд. Неаполитанцы, набрав 23 очка, находятся на 5-м месте в турнирной таблице. Лидирует в Серии А «Милан», который набрал 31 очко. В топ-3 также входят «Интер» (30) и «Ювентус» (27).

В следующем туре «Наполи» будет принимать «Торино», а «Лацио» сыграет в гостях с «Миланом».

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Лацио
2:0
Первый тайм: 1:0
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