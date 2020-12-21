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08:37 (мск), источник: ТАСС

Месси поблагодарил Пеле за поздравление с повторением его рекорда

ТАСС, 21 декабря. Аргентинский форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси поблагодарил трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле за поздравление с повторением рекорда бразильца по количеству голов за один клуб. Об этом Месси написал в своем Instagram.

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19
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В субботу Месси забил гол в матче чемпионата Испании против «Валенсии» (2:2). Этот мяч стал для аргентинца 643-м в составе «Барселоны» в официальных матчах. После игры Пеле написал в своем Instagram поздравление и отметил, что восхищается игрой капитана испанской команды.

«Благодарю за теплые слова, — написал Месси. — Было приятно получить поздравление от такого великого человека. Обнимаю вас».

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Месси 33 года, он является воспитанником «Барселоны», за основную команду которой дебютировал в 2004 году. Месси шесть раз становился обладателем «Золотого мяча», что является рекордом.

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Аргентинец является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, победителем Олимпийских игр и серебряным призером чемпионата мира.

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