Месси поблагодарил Пеле за поздравление с повторением его рекорда

В субботу Месси забил гол в матче чемпионата Испании против «Валенсии» (2:2). Этот мяч стал для аргентинца 643-м в составе «Барселоны» в официальных матчах. После игры Пеле написал в своем Instagram поздравление и отметил, что восхищается игрой капитана испанской команды.