Месси поблагодарил Пеле за поздравление с повторением его рекорда

В субботу Месси забил гол в матче чемпионата Испании против «Валенсии» (2:2). Этот мяч стал для аргентинца 643-м в составе «Барселоны» в официальных матчах. После игры Пеле написал в своем Instagram поздравление и отметил, что восхищается игрой капитана испанской команды.
«Благодарю за теплые слова, — написал Месси. — Было приятно получить поздравление от такого великого человека. Обнимаю вас».
Месси 33 года, он является воспитанником «Барселоны», за основную команду которой дебютировал в 2004 году. Месси шесть раз становился обладателем «Золотого мяча», что является рекордом.
Аргентинец является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, победителем Олимпийских игр и серебряным призером чемпионата мира.