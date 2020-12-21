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09:16 (мск), источник: ТАСС

Алексей Миранчук прокомментировал победу «Аталанты» над «Ромой» в матче чемпионата Италии

ТАСС, 21 декабря. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук поздравил партнеров по команде с победой над «Ромой» в матче чемпионата Италии по футболу. Об этом он написал в своем Instagram.

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Источник: Reuters

В воскресенье «Аталанта» дома разгромила «Рому» со счетом 4:1, Миранчук вышел на поле на 81-й минуте.

«Мы провели прекрасную игру, парни. Готовимся к последнему матчу года», — написал Миранчук.

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Россиянин перешел в «Аталанту» в начале сентября. 27 ноября стало известно, что он заразился коронавирусом, из-за чего пропустил четыре встречи в различных турнирах. В воскресенье он провел второй матч после выздоровления.

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«Аталанта» после 12 матчей занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 21 очко. В следующем туре подопечные Гасперини 23 декабря на выезде сыграют с «Болоньей».

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Аталанта
4:1
Первый тайм: 0:1
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