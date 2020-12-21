Алексей Миранчук прокомментировал победу «Аталанты» над «Ромой» в матче чемпионата Италии

В воскресенье «Аталанта» дома разгромила «Рому» со счетом 4:1, Миранчук вышел на поле на 81-й минуте.
«Мы провели прекрасную игру, парни. Готовимся к последнему матчу года», — написал Миранчук.
Россиянин перешел в «Аталанту» в начале сентября. 27 ноября стало известно, что он заразился коронавирусом, из-за чего пропустил четыре встречи в различных турнирах. В воскресенье он провел второй матч после выздоровления.
«Аталанта» после 12 матчей занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 21 очко. В следующем туре подопечные Гасперини 23 декабря на выезде сыграют с «Болоньей».