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09:22 (мск), источник: Vesti.kz

Обидчики казахстанцев и футболист с опытом игры в Испании. Кто из белорусов может оказаться в КПЛ

Они не будут считаться легионерами.

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По информации некоторых источников, в следующем сезоне в составе «Кайрата» и «Астаны» могут появиться новые игроки из Беларуси. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, какие футболисты из этой страны, задействованные в национальной команде, могли бы перебраться в Казахстан.

Так, в «Кайрат» сватают игрока сборной Беларуси Романа Юзепчука, который выступает за «Динамо-Брест». По информации Transfermarkt, контракт 23-летнего игрока с брестчанами рассчитан до лета 2022 года. Его стоимость составляет 500 тысяч евро. В недавнем матче Лиги наций против сборной Казахстана в Минске Юзепчук забил второй гол белорусов, установив окончательный счет на 90-й минуте.

Команда
Кайрат

«Астана» может подписать топового белорусского игрока Егора Филипенко, выступавшего за московский «Спартак», испанскую «Малагу», израильский «Маккаби» (Тель-Авив). В сезоне-2020 32-летний экс-футболист сборной Беларуси выступал за БАТЭ. Его контракт истекает 31 декабря. В Беларуси пишут, что Филипенко в своих рядах также желает видеть чемпион этой страны солигорский «Шахтер». Трансферная стоимость игрока оценивается в 300 тысяч евро.

Кроме того, у некоторых действующих игроков сборной Беларуси, по данным Transfermarkt, в конце года завершаются контракты. В том числе у вратаря «Динамо-Бреста» Сергея Игнатовича. 28-летний голкипер провел за национальную команду всего один матч, но в прошедшей Лиге наций регулярно вызывался в ее состав. Он провел 18 матчей в чемпионате страны. Ценник на него составляет 300 тысяч евро.

Ставший чемпионом Беларуси Александр Селява в триумфальный для солигорского «Шахтера» сезон провел 22 матча. Его контракт с «горняками» истекает в конце года. 28-летний игрок еще осенью согласовал контракт с минским «Динамо», но пока эта информация остается неподтвержденной. Смог бы футболист оказаться в Казахстане, почему нет? Многим клубам КПЛ нужны качественные игроки, не считающиеся легионерами. За сборную он провел одну встречу с Албанией в Минске, после чего был в запасе в матче против Казахстана в Алматы. Его стоимость — 400 тысяч евро.

Бессменный лидер БАТЭ и сборной Беларуси Игорь Стасевич сейчас на распутье. 35-летний игрок с ценником в 150 тысяч евро ведет переговоры о продлении контракта с борисовским клубом. Белорусские источники сообщают об интересе к игроку со стороны солигорского «Шахтера» и минского «Динамо». Возможно, Стасевич, огорчавший казахстанские клубы и сборную нашей страны, был бы интересен клубам КПЛ.

Напомним, игроки из Беларуси не считаются легионерами в чемпионате Казахстана. Такое же правило в КПЛ распространяется на других членов ЕАЭС — Кыргызстан, Армению и Россию.

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