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10:43 (мск), источник: Vesti.kz

«Может быть, я получу предложение». Защитник «Астаны» — о завершении карьеры и задачах на новый сезон

Северяне финишировали на третьем месте.

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Сербский защитник «Астаны» Антонио Рукавина задумался о завершении карьеры. Об этом он заявил Mozzartsport.com. Но перед этим он хотел бы со столичным клубом вернуться на чемпионский трон.

«У меня контракт с “Астаной” еще на один год. Я планирую, что он будет последним в моей карьере. Но, кто знает, может быть, я получу предложение, от которого не смогу отказаться», — рассказал Рукавина.

Команда
Астана

Перед уходом из футбола сербский игрок хочет вернуть «Астану» на вершину чемпионата Казахстана.

«В чемпионате были проблемы, особенно в начале сезона. Нам не повезло начать реконструкцию стадиона, поэтому все затянулось, шло медленнее, чем предполагалось, а потом коронавирус разбушевался. Решением КФФ все матчи проводились в Алматы, где были созданы все условия. Так, вся лига была упакована в один город, который представляет “Кайрат”. Таким образом, они играли каждый матч в своем городе, в то время как остальные команды проводили матчи в качестве гостей. Но план на следующий сезон состоит в том, чтобы вернуться на чемпионский трон. “Астана” может и должна добиться большего», — резюмировал игрок.

36-летний Рукавина в минувшем сезоне в КПЛ провел 11 матчей, результативными действиями не отметился. «Астана» завершила чемпионат на третьем месте. Второе оказалось за «Тоболом», а «золото» завоевал «Кайрат».

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