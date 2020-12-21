Экс-тренер «Актобе» и «Тобола» может возглавить пятый клуб КПЛ

Новым главным тренером «Ордабасы» может стать россиянин Владимир Газзаев, сообщает Meta-ratings. kz.

Команда Ордабасы

Отмечается, что 40-летний специалист является основным кандидатом на пост главного тренера шымкентского клуба. Если руководство «Ордабасы» сделает выбор в пользу Газзаева, то это станет его третьей попыткой в КПЛ. Ранее он уже возглавлял «Актобе» и «Тобол».

В минувшем сезоне КПЛ «Ордабасы» занял пятое место в турнирной таблице, набрав 31 балл после 20 туров и отстав от зоны еврокубков на одно очко.