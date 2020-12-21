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13:24 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-тренер «Актобе» и «Тобола» может возглавить пятый клуб КПЛ

Он считается основным кандидатом.

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Новым главным тренером «Ордабасы» может стать россиянин Владимир Газзаев, сообщает Meta-ratings.kz.

Команда
Ордабасы

Отмечается, что 40-летний специалист является основным кандидатом на пост главного тренера шымкентского клуба. Если руководство «Ордабасы» сделает выбор в пользу Газзаева, то это станет его третьей попыткой в КПЛ. Ранее он уже возглавлял «Актобе» и «Тобол».

В минувшем сезоне КПЛ «Ордабасы» занял пятое место в турнирной таблице, набрав 31 балл после 20 туров и отстав от зоны еврокубков на одно очко.

Напомним, что последним тренером южан был 52-летний Кахабер Цхададзе. В Шымкенте он работал с 2018 года.

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