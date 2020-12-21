Заподозренный в поножовщине бывший игрок «Спартака» прокомментировал свой арест

Промес заявил, что ему нечего скрывать и после освобождения он хочет сосредоточиться на футболе. «Это был шок для всех, но я рад, что меня отпустили уже через три дня. Я потрясен так же, как и все остальные. То, что произошло, уже случилось», — посчитал он. Бывший игрок «Спартака» добавил, что дело касается его личной жизни и он намерен повлиять на исход его решения.