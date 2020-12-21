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13:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Заподозренный в поножовщине бывший игрок «Спартака» прокомментировал свой арест

Заподозренный в нанесении ножевых ранений футболист амстердамского «Аякса» Квинси Промес прокомментировал свой арест. Его слова приводит De Telegraaf.

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Источник: AFP 2020

Промес заявил, что ему нечего скрывать и после освобождения он хочет сосредоточиться на футболе. «Это был шок для всех, но я рад, что меня отпустили уже через три дня. Я потрясен так же, как и все остальные. То, что произошло, уже случилось», — посчитал он. Бывший игрок «Спартака» добавил, что дело касается его личной жизни и он намерен повлиять на исход его решения.

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Промес был арестован 13 декабря и отпущен через три дня. Игрок остается в числе подозреваемых в деле о поножовщине и нападении на родственника во время семейной вечеринки.

В нынешнем сезоне Промес провел за «Аякс» 18 матчей во всех турнирах. Игрок забил пять мячей и сделал одну голевую передачу.

Промес — бывший игрок московского «Спартака». Голландец играл за красно-белых с 2014 по 2018 год, вместе с командой он стал чемпионом и обладателем Суперкубка страны.

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