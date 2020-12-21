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14:04 (мск), источник: Vesti.kz

Смаков может получить должность в клубе КПЛ

Ожидается, что он перестроит и руководящий состав.

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Экс-капитан сборной Казахстана по футболу Самат Смаков после нового года может занять должность директора талдыкорганского «Жетысу», сообщает KazFootball.kz.

Нынешний директор Серик Муканов, спортивный директор Руслан Балтиев и главный тренер «Жетысу» Дмитрий Огай покинут команду. Они работали в талдыкорганском клубе три сезона.

В прошедшем же сезоне «Жетысу» занял шестое место в премьер-лиге. Семиреченцам не удалось выполнить задачу и войти в тройку призеров.

Смаков начнет перестраивать команду, начиная с руководящих должностей и заканчивая главным тренером.

В качества игрока Смаков выступал за родной «Елимай», «Иртыш», «Ростсельмаш» (Россия), «Женис», «Кайрат», «Актобе», «Ризеспор» (Турция) и «Ордабасы».

С января 2018 по декабрь 2019 года являлся генеральным директором «Актобе», после чего был назначен советником акима Актюбинской области по развитию футбола и советником председателя правления клуба, но спустя какое-то время по собственной инициативе покинул этот пост.

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