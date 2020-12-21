Смаков может получить должность в клубе КПЛ
Ожидается, что он перестроит и руководящий состав.
Ожидается, что он перестроит и руководящий состав.
Нынешний директор Серик Муканов, спортивный директор Руслан Балтиев и главный тренер «Жетысу» Дмитрий Огай покинут команду. Они работали в талдыкорганском клубе три сезона.
В прошедшем же сезоне «Жетысу» занял шестое место в
Смаков начнет перестраивать команду, начиная с руководящих должностей и заканчивая главным тренером.
В качества игрока Смаков выступал за родной «Елимай», «Иртыш», «Ростсельмаш» (Россия), «Женис», «Кайрат», «Актобе», «Ризеспор» (Турция) и «Ордабасы».
С января 2018 по декабрь 2019 года являлся генеральным директором «Актобе», после чего был назначен советником акима Актюбинской области по развитию футбола и советником председателя правления клуба, но спустя