Смаков может получить должность в клубе КПЛ

Экс-капитан сборной Казахстана по футболу Самат Смаков после нового года может занять должность директора талдыкорганского «Жетысу», сообщает KazFootball.kz.

Нынешний директор Серик Муканов, спортивный директор Руслан Балтиев и главный тренер «Жетысу» Дмитрий Огай покинут команду. Они работали в талдыкорганском клубе три сезона.

В прошедшем же сезоне «Жетысу» занял шестое место в премьер-лиге. Семиреченцам не удалось выполнить задачу и войти в тройку призеров.

Смаков начнет перестраивать команду, начиная с руководящих должностей и заканчивая главным тренером.

В качества игрока Смаков выступал за родной «Елимай», «Иртыш», «Ростсельмаш» (Россия), «Женис», «Кайрат», «Актобе», «Ризеспор» (Турция) и «Ордабасы».