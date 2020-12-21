«Арсенал» выделит Микелю Артете деньги на трансферы в январе
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета
Как сообщает Daily Mail, в лондонском клубе намерены выделить специалисту средства на зимнее трансферное окно. «Канониры» намерены в первую очередь усилить позицию креативного полузащитника.
«Арсенал», набрав лишь 14 очков в 14 матчах, занимает 15-е место в турнирной таблице английской
22 декабря «Арсенал» сыграет на своём поле с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Кубка английской лиги. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.