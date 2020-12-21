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14:51 (мск), источник: Vesti.kz

Шомко может уйти из «Астаны» в чемпионат России или другой клуб КПЛ

Он выступал за столичный клуб с 2014 года.

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Дмитрий Шомко покинет «Астану», с которой у него закончился контракт, сообщает KazFootball.kz.

Команда
Астана

Ранее уже ходили слухи, что 30-летний казахстанский защитник может перейти в один из клубов российского чемпионата. Отмечается, что у него действительно имеются предложения из РПЛ, но также им серьезно заинтересован «Тобол».

Напомним, костанайский клуб возглавляет Григорий Бабаян, хороший знакомый с Шомко по работе в «Астане». У серебряного призера КПЛ-2020 стоят задачи дойти до раунда плей-офф Лиги конференций, а также завоевать золотые медали в следующем сезоне.

Всего за «Астану» Шомко выступал с 2014 года. Он провел за эту команду 264 матча, в которых забил 12 голов и отдал 45 голевых передач.

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