Шомко может уйти из «Астаны» в чемпионат России или другой клуб КПЛ
Он выступал за столичный клуб с 2014 года.
Он выступал за столичный клуб с 2014 года.
Дмитрий Шомко покинет «Астану», с которой у него закончился контракт, сообщает KazFootball.kz.
Ранее уже ходили слухи, что 30-летний казахстанский защитник может перейти в один из клубов российского чемпионата. Отмечается, что у него действительно имеются предложения из РПЛ, но также им серьезно заинтересован «Тобол».
Напомним, костанайский клуб возглавляет Григорий Бабаян, хороший знакомый с Шомко по работе в «Астане». У серебряного призера КПЛ-2020 стоят задачи дойти до раунда
Всего за «Астану» Шомко выступал с 2014 года. Он провел за эту команду 264 матча, в которых забил 12 голов и отдал 45 голевых передач.