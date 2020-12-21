Чемпион, лучший бомбардир и дебютанты премьер-лиги. Кто принял участие во всех матчах КПЛ-2020
Они провели по 20 игр.
В КПЛ-2020 было всего восемь футболистов, сыгравших все матчи сезона. В их числе лучший бомбардир и чемпион Казахстана. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как эти игроки проявили себя в сезоне.
Жоао Пауло («Ордабасы»).
Форвард «Ордабасы» в нынешнем сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана. На счету бразильца 12 мячей в 20-ти матчах. Это почти половина всех голов «Ордабасы» в сезоне. На счету шымкентского клуба 27 мячей.
Отметим, что Пауло стал вторым бразильцем, выигравшим гонку бомбардиров КПЛ. Первым был Нилтон Мендес, отличившийся в чемпионате 2000 года в составе «Иртыша» 21 раз.
Абат Аймбетов («Кайрат»).
Вторым в гонке бомбардиров КПЛ-2020 стал форвард «Кайрата». В своем первом сезоне в составе алматинского клуба он забил десять мячей и сходу завоевал чемпионство.
Рубен Бриджидо («Ордабасы»).
Еще один игрок «Ордабасы» Рубен Бриджидо также провел все 20 матчей в чемпионате. Правда, в отличие от Жоао Пауло, португалец, исполняющий атакующие функции, забил три гола.
Ненад Адамович («Жетысу»).
В «Жетысу» незаменимым стал Ненад Адамович. Сербский полузащитник, склонный к универсализму в центре поля, одинаково полезно действуя на краю, в опорной зоне и ближе к атаке, отметился одним голом и одним ассистом.
Багдат Каиров («Кайсар»).
Защитнику «Кайсара» было оказано большое доверие. Каиров провел все матчи в чемпионате. Для него это первый сезон в составе кызылординского клуба. На счету
Йован Чадженович («Тараз»).
Черногорский полузащитник в первом сезоне в составе «Тараза» провел все матчи в чемпионате. Чадженович отличился один раз.
Валерий Каршакевич («Тараз»).
Еще один игрок «Тараза» Валерий Каршакевич также провел первый сезон в Казахстане и сыграл во все матчах КПЛ. Белорусский защитник забил один гол.
Михаил Плэтикэ («Кызыл-Жар СК»).
Для защитника «Кызыл-Жар СК» нынешний сезон в Казахстане стал дебютным. Уроженец Молдовы, имеющий российское гражданство, принял участие во всех встречах петропавловского клуба. На его счету две желтые карточки.
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Напомним, чемпионат Казахстана сезона-2020
Фото: ФК «Кайсар"©