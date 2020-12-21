Чемпион, лучший бомбардир и дебютанты премьер-лиги. Кто принял участие во всех матчах КПЛ-2020

В КПЛ-2020 было всего восемь футболистов, сыгравших все матчи сезона. В их числе лучший бомбардир и чемпион Казахстана. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как эти игроки проявили себя в сезоне.

Жоао Пауло («Ордабасы»).

Форвард «Ордабасы» в нынешнем сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана. На счету бразильца 12 мячей в 20-ти матчах. Это почти половина всех голов «Ордабасы» в сезоне. На счету шымкентского клуба 27 мячей.

Отметим, что Пауло стал вторым бразильцем, выигравшим гонку бомбардиров КПЛ. Первым был Нилтон Мендес, отличившийся в чемпионате 2000 года в составе «Иртыша» 21 раз.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/yr8RFuE-EWo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Абат Аймбетов («Кайрат»).

Вторым в гонке бомбардиров КПЛ-2020 стал форвард «Кайрата». В своем первом сезоне в составе алматинского клуба он забил десять мячей и сходу завоевал чемпионство.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/KknJ6Tlct1Y" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Рубен Бриджидо («Ордабасы»).

Еще один игрок «Ордабасы» Рубен Бриджидо также провел все 20 матчей в чемпионате. Правда, в отличие от Жоао Пауло, португалец, исполняющий атакующие функции, забил три гола.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/fujQvrtwUOs" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ненад Адамович («Жетысу»).

В «Жетысу» незаменимым стал Ненад Адамович. Сербский полузащитник, склонный к универсализму в центре поля, одинаково полезно действуя на краю, в опорной зоне и ближе к атаке, отметился одним голом и одним ассистом.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/10H2EK85L6c" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Багдат Каиров («Кайсар»).

Защитнику «Кайсара» было оказано большое доверие. Каиров провел все матчи в чемпионате. Для него это первый сезон в составе кызылординского клуба. На счету экс-игрока «Актобе» и «Каспия» один ассист.

Йован Чадженович («Тараз»).

Черногорский полузащитник в первом сезоне в составе «Тараза» провел все матчи в чемпионате. Чадженович отличился один раз.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/aYDWvdhSd8o" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Валерий Каршакевич («Тараз»).

Еще один игрок «Тараза» Валерий Каршакевич также провел первый сезон в Казахстане и сыграл во все матчах КПЛ. Белорусский защитник забил один гол.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/jbS30SQ7m34" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Михаил Плэтикэ («Кызыл-Жар СК»).

Для защитника «Кызыл-Жар СК» нынешний сезон в Казахстане стал дебютным. Уроженец Молдовы, имеющий российское гражданство, принял участие во всех встречах петропавловского клуба. На его счету две желтые карточки.

«КПЛ сильней чемпионата Болгарии». Лучший бомбардир сезона — о самом неудобном защитнике и планах на 2021 год.

Напомним, чемпионат Казахстана сезона-2020 из-за пандемии коронавируса прошел в усеченном формате — вместо 33-х туров, было сыграно 22. Победителем КПЛ-2020 стал «Кайрат», выигравший «золото» впервые за 16 лет.