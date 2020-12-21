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16:05 (мск), источник: Vesti.kz

Скорость, потенциал и универсализм. Какую пользу «Кайрату» принес Камо Оганесян

Он провел третий сезон в Казахстане.

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Игрок сборной Армении и «Кайрата» Камо Оганесян стал чемпионом Казахстана в дебютном сезоне в алматинском клубе.

Команда
Кайрат

Корреспондент Vesti.kz рассказывает о футболисте, который сыграл менее заметную, но все же важную роль в успехе команды, и чем он полезен ей.

Для Оганесяна прошедший сезон стал третьим в Казахстане. В 2018 и 2019 годах он выступал за «Жетысу», сыграв за это время почти шесть десятков матчей, а если точно — 58, и забил шесть мячей.

С точки зрения турнирных перспектив его переход в «Кайрат» в январе 2020 года был обоснованным — алматинцы стабильно ведут борьбу в призовой зоне, а с «Жетысу» Оганесян не поднимался в КПЛ выше пятого места.

«Кайрат», можно сказать, на себе испытал возможности Оганесяна, когда был разгромлен в Талдыкоргане в 2019 году.

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Свой первый и пока единственный гол за «Кайрат» армянский футболист по иронии судьбы забил в ворота «Жетысу».

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Алматинцы явно не прогадали, подписав Оганесяна. Он полностью подходит под игровую модель клуба — работоспособный, скоростной, универсальный, по-спортивному агрессивный. Способен действовать на обоих флангах, причем как в созидательной части, так и выполнять сугубо оборонительные функции.

В матче с «Астаной» во втором круге КПЛ-2020 в эпизоде с единственным забитым голом Оганесян здорово поборолся с Евгением Постниковым и ассистировал Абату Аймбетову.

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В реалиях современного футбола такой игрок, исполняющий, на первый взгляд, незаметную роль, является очень важной боевой единицей на поле. В первом сезоне за «Кайрат» двукратный чемпион Армении в составе «Пюника» пока не стал стабильным игроком основы. На его счету 14 матчей в КПЛ-2020, из которых в пяти он был в стартовом составе и девять раз выходил на замену. Впрочем, 28-летний футболист по всей видимости, еще не реализовал свой потенциал в «Кайрате» и в будущем сезоне имеет шансы проявить себя ярче. Контракт с ним рассчитан до 2022 года.

Напомним, «Кайрат» впервые за 16 лет выиграл золотые медали чемпионата Казахстана. Алматинцы набрали 45 очков, обойдя «Тобол» и «Астану».

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