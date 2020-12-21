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20:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Финал Кубка Английской футбольной лиги перенесен с февраля на апрель

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Финал Кубка Английской футбольной лиги-2020/21 перенесен с февраля на апрель.

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Источник: Спорт РИА Новости

Игра должна была пройти 28 февраля, новая дата — 25 апреля.

«Целью лиги является проведение финала с максимально возможным присутствием болельщиков, поэтому было принято решение перенести финал на более позднюю дату. Есть надежда, что перенос даты на более поздний срок в этом году предоставит клубам и болельщикам лучшую возможность лично присутствовать на мероприятии», — говорится в сообщении на официальном сайте Английской футбольной лиги (EFL).

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