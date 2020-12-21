«Кайрат» готов продать полузащитника сборной Казахстана

«Мы не хотим его отпускать, но он сам просит. Если он найдет клуб, мы не против. У него действующий контракт, мы отпустим его только за деньги», — отметил Боранбаев.

Тунгышбаев перебрался в «Кайрат» в прошлом году из «Ордабасы». За два сезона он не сумел закрепиться в основном составе «желто-черных». В КПЛ-2020 полузащитник сыграл десять матчей и отдал две результативные передачи.