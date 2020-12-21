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21:11 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» готов продать полузащитника сборной Казахстана

Полузащитник «Кайрата» Еркебулан Тунгышбаев выразил желание сменить команду в ближайшее трансферное окно. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил руководитель алматинского клуба Кайрат Боранбаев.

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«Мы не хотим его отпускать, но он сам просит. Если он найдет клуб, мы не против. У него действующий контракт, мы отпустим его только за деньги», — отметил Боранбаев.

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Тунгышбаев перебрался в «Кайрат» в прошлом году из «Ордабасы». За два сезона он не сумел закрепиться в основном составе «желто-черных». В КПЛ-2020 полузащитник сыграл десять матчей и отдал две результативные передачи.

Приоритетным вариантом для Тунгышбаева является возвращение в «Ордабасы», где он начинал свою профессиональную карьеру. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 500 тысяч евро.

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