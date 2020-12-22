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07:42 (мск), источник: Lenta.Ru

«Челси» одержал разгромную победу в лондонском дерби

«Челси» на своем поле обыграл «Вест Хэм» в лондонском дерби в рамках 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла в понедельник, 21 декабря, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Тэмми Абрахам. Еще один мяч забил Тиагу Силва.

Победа позволила «Челси» набрать 25 очков и выйти на пятое место в чемпионате. В активе «Вест Хэма» 21 очко, команда находится на десятой позиции.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем туре «Челси» 26 декабря на выезде сыграет с «Арсеналом». «Вест Хэм» днем позже на своем поле примет «Брайтон».

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Челси
3:0
Первый тайм: 1:0
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