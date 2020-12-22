«Челси» одержал разгромную победу в лондонском дерби

Встреча прошла в понедельник, 21 декабря, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Тэмми Абрахам. Еще один мяч забил Тиагу Силва.

Победа позволила «Челси» набрать 25 очков и выйти на пятое место в чемпионате. В активе «Вест Хэма» 21 очко, команда находится на десятой позиции.

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