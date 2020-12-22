«Предложения у меня есть разные». Лучший бомбардир КПЛ-2019 — о своем будущем в «Кайрате», варианте в Европе и зарплате в Казахстане

Нападающий «Кайрата» Адеринсола Эсеола ведет переговоры с алматинским клубом относительно своего будущего. Об этом украинский форвард рассказал в интервью YouTube-каналу «Отдушивдушу».

«Предложения у меня есть разные. Сейчас мы их рассматриваем, ведем переговоры и с моим клубом, и с другими клубами. Сейчас все в подвешенном состоянии. У меня еще год контракта с “Кайратом”. Продлевать — нет, но я веду переговоры: трансфер, аренда, остаюсь, не остаюсь. Ничего не понятно сейчас. Один вариант из Европы есть — Польша», — сказал Эсеола.

Также нападающий рассказал о потенциальном возвращении в украинскую премьер-лигу и сравнил зарплаты футболистов в Украине и Казахстане.

Команда Кайрат

— Украинские клубы, может, и интересуются, но я бы рассматривал только топ-2 клуба УПЛ. Другие — неинтересно было бы. Может быть, из-за зарплатных ведомостей.

— Насколько отличается платежеспособность рядовых украинских команд от клубов Казахстана?

— На данный момент действительно отличаются. Если берем период до войны, и в Казахстане были сумасшедшие деньги, но в Украине… И уровень футбола был хороший, и деньги были. Знаю, люди меньше чем за 25 (тысяч долларов) обувь не обували, бутсы не зашнуровывали.

Сейчас, понятно, все изменилось и разница большая. Зарплаты в Казахстане больше, — сказал Эсеола.

Ранее сообщалось, что Эсеола получил предложение из Китая. В минувшем сезоне 29-летний форвард потерял место в основном составе.

В казахстанской премьер-лиге сезона-2020 Эсеола провел 17 матчей и забил два гола. Для сравнения, в прошлом сезоне он забил 19 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата.