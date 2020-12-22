«Мы достигли потолка развития». Младенов — о причинах ухода из «Кайсара» и сравнении казахстанского футбола с болгарским

Бывший главный тренер «Кайсара» Стойчо Младенов подвел итоги своей работы в кызылординском клубе и рассказал о причинах ухода из команды. Его слова приводит Silentbet.com.

— Ситуация вокруг пандемии была для всех странной, но руководство КФФ очень своевременно приняло решение, организовав проведение всего чемпионата в Алматы. В городе было достаточно баз, и каждый клуб выбирал себе отель и тренировочную базу. Мы финишировали седьмыми, что с учетом обстоятельств было большим достижением.

— Вы объявили, что прекращаете отношения с нынешним клубом. Как вы пришли к такому решению?

— На самом деле мы их не прекратили, мы остаемся друзьями. За эти четыре года мы нашли общее видение развития клуба, и я считаю, что у нас все получилось. В этом клубе двери для меня остаются открытыми, просто незадолго до конца сезона я сказал, что не буду продолжать там свою работу, чтобы руководство могло найти нового тренера.

Команда Кайсар

Мое решение было продиктовано желанием работать в клубе с более богатыми традициями и возможностями выигрывать трофеи. Думаю, мы достигли потолка развития «Кайсара» за эти четыре года. Это было подходящее время для перехода в другой клуб.

— Как бы вы оценили свой период в казахстанском футболе и что вы преобрели там?

— Могу сказать, что обогатил свою визитку, выиграв Кубок Казахстана. До моего прихода «Кайсар» был командой типа «лифт», но сейчас клуб является очень стабильной частью элитного дивизиона. У нас были определенные потрясения по ходу чемпионата после ухода важных игроков, из-за снижения зарплат. Однако нам удалось справиться с этим, так что седьмое место это очень хорошо для клуба.

— Как бы вы оценили развитие местного футбола по сравнению с болгарским?

— Должен сказать, что развитие идет очень позитивно. Ежегодно руководящие органы страны собираются вместе, чтобы попытаться улучшить футбол. Также они являются постоянными участниками групп европейских клубных турниров в лице «Астаны». Во многом это произошло благодаря Станимиру Стоилову, который очень много сделал для казахстанского футбола и позволил «Астане» стать брендом местного футбола.

— Планируете ли вы остаться в Казахстане?

— Это определенно зависит от многих факторов. Я хочу остаться в Казахстане, потому что полностью адаптировался к образу жизни в стране, а также ко всем особенностям местного чемпионата. Я предпочитаю остаться, но это зависит не только от меня. Однако я профессионал, поэтому, если в любой точке мира появится хорошее предложение, я бы его разобрал и договорился.