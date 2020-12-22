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11:52 (мск), источник: Vesti.kz

Кандидат в сборную Казахстана из «Кайрата» определился с новым клубом

В КПЛ он дебютировал в 2016 году.

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Бывший защитник алматинского «Кайрата» Нурлан Даиров может продолжить карьеру в «Таразе», сообщает KazFootball.kz.

Команда
Кайрат

В данный момент футболист находится в расположении жамбылского клуба.

Контракт кандидата в сборную Казахстана с «Кайратом» подошел к концу.

Даиров является воспитанником «Кайрата». В 2012 году защитник начал выступать за дублирующий состав клуба. Дебют в премьер-лиге случился в 2016 году в игре против «Ордабасы». За основной состав «желто-черных» провел шесть матчей.

С 2017 по 2019 год выступал за кокшетауский «Окжетпес».

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