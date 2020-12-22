Кандидат в сборную Казахстана из «Кайрата» определился с новым клубом
В КПЛ он дебютировал в 2016 году.
В КПЛ он дебютировал в 2016 году.
Бывший защитник алматинского «Кайрата» Нурлан Даиров может продолжить карьеру в «Таразе», сообщает KazFootball.kz.
В данный момент футболист находится в расположении жамбылского клуба.
Контракт кандидата в сборную Казахстана с «Кайратом» подошел к концу.
Даиров является воспитанником «Кайрата». В 2012 году защитник начал выступать за дублирующий состав клуба. Дебют в
С 2017 по 2019 год выступал за кокшетауский «Окжетпес».