Роббен заявил, что знает о необходимости завершить карьеру

«Честно говоря, энергия исчезла за последние несколько недель, и, конечно, моя голова просит отступить. Но внутри меня звучит голос, который мешает мне остановиться, сказать, что моя карьера окончена, — сказал Роббен, которому в январе исполнится 37 лет, De Telegraaf.