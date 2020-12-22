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13:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роббен заявил, что знает о необходимости завершить карьеру

Полузащитник «Гронингена» Арьен Роббен признался, что рассматривает вариант с окончательным завершением спортивной карьеры.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Честно говоря, энергия исчезла за последние несколько недель, и, конечно, моя голова просит отступить. Но внутри меня звучит голос, который мешает мне остановиться, сказать, что моя карьера окончена, — сказал Роббен, которому в январе исполнится 37 лет, De Telegraaf.

Роббен провел свой последний матч 18 октября против ПСВ, а через несколько дней объявил, что, проконсультировавшись с тренерским штабом и врачами клуба, решил приостановить участие в играх.

Отметим, что Роббен возобновил спортивную карьеру после года простоя.

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