СМИ: Массимо Каррера будет уволен с поста главного тренера футбольного клуба АЕК

После 12 матчей АЕК занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Греции, набрав 24 очка, отставание от идущего первым «Олимпиакоса» составляет восемь баллов. Ранее АЕК не смог пробиться в плей-офф Лиги Европы, одержав лишь одну победу в шести матчах групповой стадии.

Каррере 56 лет, он возглавляет АЕК с 2019 года, контракт рассчитан на два года. С 2016 по 2018 год итальянец занимал должность главного тренера московского «Спартака», вместе с которым стал чемпионом России в сезоне-2016/17 и обладателем Суперкубка России (2017). Также Каррера входил в тренерский штаб «Ювентуса» и сборной Италии.