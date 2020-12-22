Икер Касильяс стал заместителем генерального директора фонда «Реала»
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс занял должность заместителя генерального директора фонда мадридского клуба, сообщается на сайте команды.
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс занял должность заместителя генерального директора фонда мадридского клуба, сообщается на сайте команды.
«Касильяс — легенда “Реала”, он представляет ценности нашего клуба и является лучшим вратарем в нашей истории. “Реал” гордится, что один из его великих капитанов вернулся домой», — говорится в сообщении.
Фонд «Реала» ведет деятельность по пяти направлениям — спортивные мероприятия, обучающие программы,
Касильяс провел большую часть карьеры в «Реале», в составе «Королевского клуба» он пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды — Кубок страны, трижды — Лигу чемпионов. В общей сложности голкипер сыграл за команду 725 матчей за 16 сезонов. Касильяс также является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы в составе сборной Испании.
В мае 2019 года Касильяс, будучи игроком «Порту», перенес инфаркт миокарда, а в июле заявил, что войдет в руководящий состав португальского клуба. В феврале