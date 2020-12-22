«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Давида Алабу
Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба стал трансферной целью очередного европейского гранда.
Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба стал трансферной целью очередного европейского гранда.
Как сообщает AS, на 28-летнего австрийского футболиста нацелился «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы», как и их соседи «Манчестер Сити», об интересе которых к Давиду уже сообщалось, связались с агентом игрока. Ожидается, что «Манчестер Юнайтед» приложит особые усилия, чтобы заполучить Алабу, после того как Деотшанкюль Юпамекано продлил контракт с «РБ Лейпциг».
Напомним, соглашение Алабы с «Баварией» истекает следующим летом. Клуб сделал защитнику несколько предложений, однако получил отказ, после чего объявил, что прекращает попытки сохранить Давида.
Алаба защищает цвета «Баварии» на протяжении практически всей карьеры. В нынешнем сезоне он провёл 12 матчей в немецкой Бундеслиге и забил 1 гол.