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18:37 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Зальцбурга» Камара и Койта попались на допинге

ТАСС, 22 декабря. Допинг-тесты футболистов «Зальцбурга» Мохамеда Камара и Секу Койта дали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба австрийского клуба.

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допинг риа030720.jpg | Источник: РИА (sport)
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Положительными оказались тесты, сделанные 22 ноября, через несколько дней после возвращения из расположения сборной Мали. В их допинг-пробах были обнаружены следы вещества, которое является ключевым ингредиентом препарата, принимаемого для борьбы с высотной болезнью. Они оба заявили, что получили этот препарат от медицинского персонала сборной Мали перед выездным матчем отборочного турнира Кубка африканских наций с командой Намибии, который прошел в городе Виндхук на высоте 1700 м над уровнем моря.

«Мы очень гордимся тем, что наших игроков вызывают в национальные команды. Но мы хотим, чтобы во время полноценного международного матча медицинская работа соответствовала международным стандартам, а врачи были знакомы с правилами», — сказал генеральный менеджер клуба Стефан Рейтер.

В «Зальцбурге» заявили, что в сотрудничестве с УЕФА и соответствующими органами сделают все для получения полного объяснения событий в Мали. 20-летний Камара и 21-летний Койта будут тренироваться с командой весной и получат полную поддержку со стороны клуба в разрешении их дела.

«Зальцбург» был соперником «Локомотива» на групповом этапе Лиги чемпионов в этом сезоне. Койта отметился голевой передачей в гостевом матче с российской командой (3:1). Австрийский клуб занял третье место в группе и продолжит борьбу в 1/16 финала Лиги Европы.

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