Футболисты «Зальцбурга» Камара и Койта попались на допинге
ТАСС, 22 декабря.
ТАСС, 22 декабря.
Положительными оказались тесты, сделанные 22 ноября, через несколько дней после возвращения из расположения сборной Мали. В их
«Мы очень гордимся тем, что наших игроков вызывают в национальные команды. Но мы хотим, чтобы во время полноценного международного матча медицинская работа соответствовала международным стандартам, а врачи были знакомы с правилами», — сказал генеральный менеджер клуба Стефан Рейтер.
В «Зальцбурге» заявили, что в сотрудничестве с УЕФА и соответствующими органами сделают все для получения полного объяснения событий в Мали. 20-летний Камара и 21-летний Койта будут тренироваться с командой весной и получат полную поддержку со стороны клуба в разрешении их дела.
«Зальцбург» был соперником «Локомотива» на групповом этапе Лиги чемпионов в этом сезоне. Койта отметился голевой передачей в гостевом матче с российской командой (3:1). Австрийский клуб занял третье место в группе и продолжит борьбу в 1/16 финала Лиги Европы.