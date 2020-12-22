Зидан заявил, что его раздражают слова Кумана о том, что арбитры подсуживают «Реалу»

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В минувшие выходные сливочные со счетом 3:1 выиграли у «Эйбара». По ходу встречи капитан «Реала» Серхио Рамос сыграл рукой в собственной штрафной, но арбитр не стал наказывать команду Зидана. По данному эпизоду впоследствии высказался главный тренер «Барселоны» Рональд Куман, заявивший, что в ворота «Реала» должен был быть назначен пенальти, и раскритиковавший арбитра.

«Конечно, раздражает, что так много говорят о судьях, но именно это и происходит, когда вы работаете в «Реале».

Я никогда не говорю о судьях и никогда не говорил, потому что их работа очень сложна и, как и все в жизни, иногда они принимают правильные решения, а иногда ошибаются. Вот и все.

Что касается Кумана, то я не буду ничего говорить, потому что мы сосредоточены на предстоящей игре, — цитирует Зидана Football Critic.