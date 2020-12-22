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19:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

АЕК уволил Массимо Карреру

АЕК на своем официальном сайте объявил об увольнении главного тренера Массимо Карреры.

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Источник: ФК АЕК

В заявлении клуба говорится о завершении сотрудничества с итальянским специалистом. Клуб поблагодарил его за работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

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Каррера известен по работе со «Спартаком», с которым он выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.

АЕК занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Греции. Ранее команда не смогла выйти в плей-офф Лиги Европы. Контракт 56-летнего тренера был рассчитан до 2021 года.

По данным sportime.gr, на замену итальянцу рассматривается испанец Маноло Хименес и уругваец Густаво Пойет.

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