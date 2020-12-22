АЕК уволил Массимо Карреру
АЕК на своем официальном сайте объявил об увольнении главного тренера Массимо Карреры.
АЕК на своем официальном сайте объявил об увольнении главного тренера Массимо Карреры.
В заявлении клуба говорится о завершении сотрудничества с итальянским специалистом. Клуб поблагодарил его за работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере.
АЕК занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Греции. Ранее команда не смогла выйти в
По данным sportime.gr, на замену итальянцу рассматривается испанец Маноло Хименес и уругваец Густаво Пойет.