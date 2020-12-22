Экс-футболисту сборной Италии ампутировали обе ноги из-за осложнений после коронавируса

«Они отняли у меня даже ногу, которую я использовал, чтобы забивать мёнхенгладбахской “Боруссии”, — пошутил бывший футболист. — По крайней мере, они могут дать мне пару лезвий, чтобы я был таким же быстрым, как Оскар Писториус».