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19:59 (мск), источник: ТАСС

Экс-футболисту сборной Италии ампутировали обе ноги из-за осложнений после коронавируса

ТАСС, 22 декабря. Бывшему защитнику сборной Италии по футболу Мауро Беллуджи ампутировали обе ноги из-за осложнений после коронавирусной инфекции. Об этом сообщает портал altropensiero.net.

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70-летний Беллуджи попал в больницу 4 ноября.

«Они отняли у меня даже ногу, которую я использовал, чтобы забивать мёнхенгладбахской “Боруссии”, — пошутил бывший футболист. — По крайней мере, они могут дать мне пару лезвий, чтобы я был таким же быстрым, как Оскар Писториус».

Беллуджи выступал за «Интер», с которым выиграл чемпионат Италии сезона-1970/71, «Болонью», «Наполи» и «Пистойезе». За сборную Италии он провел 32 матча, включая пять на чемпионате мира 1978 года.

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