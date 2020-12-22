Экс-футболисту сборной Италии ампутировали обе ноги из-за осложнений после коронавируса
ТАСС, 22 декабря. Бывшему защитнику сборной Италии по футболу Мауро Беллуджи ампутировали обе ноги
ТАСС, 22 декабря. Бывшему защитнику сборной Италии по футболу Мауро Беллуджи ампутировали обе ноги
70-летний Беллуджи попал в больницу 4 ноября.
«Они отняли у меня даже ногу, которую я использовал, чтобы забивать мёнхенгладбахской “Боруссии”, — пошутил бывший футболист. — По крайней мере, они могут дать мне пару лезвий, чтобы я был таким же быстрым, как Оскар Писториус».
Беллуджи выступал за «Интер», с которым выиграл чемпионат Италии сезона-1970/71, «Болонью», «Наполи» и «Пистойезе». За сборную Италии он провел 32 матча, включая пять на чемпионате мира 1978 года.