«Валенсия» проиграла «Севилье» в чемпионате Испании. Черышев вышел в стартовом составе

Мяч на 81-й минуте забил Сусо. Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев появился на поле в стартовом составе и был заменен на 69-й минуте, вместо него вышел Юнус Муса. Черышев в сезоне-2013/14 выступал за «Севилью» на правах аренды, тогда он принадлежал мадридскому «Реалу».