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22:08 (мск), источник: ТАСС

«Валенсия» проиграла «Севилье» в чемпионате Испании. Черышев вышел в стартовом составе

ТАСС, 22 декабря. «Валенсия» проиграла «Севилье» со счетом 0:1 в домашнем матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу.

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без-имени-13.jpg | Источник: AP (sport)

Мяч на 81-й минуте забил Сусо. Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев появился на поле в стартовом составе и был заменен на 69-й минуте, вместо него вышел Юнус Муса. Черышев в сезоне-2013/14 выступал за «Севилью» на правах аренды, тогда он принадлежал мадридскому «Реалу».

В турнирной таблице «Севилья» занимает пятое место, набрав 23 очка, «Валенсия» с 15 очками идет 13-й. В следующем туре «Севилья» 29 декабря примет «Вильярреал», «Валенсия» 30 декабря в гостях сыграет с «Гранадой».

В другом матче игрового дня «Эльче» на своем поле сыграл вничью с «Осасуной» со счетом 2:2.

Валенсия
0:1
Первый тайм: 0:0
Севилья
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