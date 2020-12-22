«Валенсия» проиграла «Севилье» в чемпионате Испании. Черышев вышел в стартовом составе
ТАСС, 22 декабря. «Валенсия» проиграла «Севилье» со счетом 0:1 в домашнем матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу.
ТАСС, 22 декабря. «Валенсия» проиграла «Севилье» со счетом 0:1 в домашнем матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу.
Мяч на 81-й минуте забил Сусо. Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев появился на поле в стартовом составе и был заменен на 69-й минуте, вместо него вышел Юнус Муса. Черышев в сезоне-2013/14 выступал за «Севилью» на правах аренды, тогда он принадлежал мадридскому «Реалу».
В турнирной таблице «Севилья» занимает пятое место, набрав 23 очка, «Валенсия» с 15 очками идет 13-й. В следующем туре «Севилья» 29 декабря примет «Вильярреал», «Валенсия» 30 декабря в гостях сыграет с «Гранадой».
В другом матче игрового дня «Эльче» на своем поле сыграл вничью с «Осасуной» со счетом 2:2.