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00:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Атлетико» победил «Реал Сосьедад» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Футболисты мадридского «Атлетико» одержали победу над «Реал Сосьедад» в гостевом матче 15-го тура чемпионата Испании.

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Встреча, прошедшая в Сан-Себастьяне, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Марио Эрмосо (49-я минута) и Маркос Льоренте (74).

«Атлетико» набрал 32 очка и сохраняет лидерство в турнирной таблице Ла Лиги. «Реал Сосьедад», потерпевший третье подряд поражение, с 26 баллами располагается на третьей строчке.

В другом матче вторника «Уэска» дома сыграла вничью с «Леванте» — 1:1.

Реал Сосьедад
0:2
Первый тайм: 0:0
Атлетико
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