«Атлетико» победил «Реал Сосьедад» в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Футболисты мадридского «Атлетико» одержали победу над «Реал Сосьедад» в гостевом матче 15-го тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Футболисты мадридского «Атлетико» одержали победу над «Реал Сосьедад» в гостевом матче 15-го тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая в
«Атлетико» набрал 32 очка и сохраняет лидерство в турнирной таблице Ла Лиги. «Реал Сосьедад», потерпевший третье подряд поражение, с 26 баллами располагается на третьей строчке.
В другом матче вторника «Уэска» дома сыграла вничью с «Леванте» — 1:1.