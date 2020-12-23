«Ювентус» потерпел первое поражение в чемпионате Италии, крупно проиграв «Фиорентине»
ТАСС, 23 декабря. «Ювентус» проиграл дома «Фиорентине» со счетом 0:3 в матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу.
ТАСС, 23 декабря. «Ювентус» проиграл дома «Фиорентине» со счетом 0:3 в матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу.
Мячи забили Душан Влахович (3-я минута), Мартин Касерес (81), автогол за счету защитника «Ювентуса» Алекса Сандро (76).
На 18-й минуте прямую красную карточку за грубый подкат получил полузащитник туринцев Хуан Куадрадо, судья воспользовался помощью видеоассистента.
«Ювентус» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 24 очка в 13 матчах. Туринцы потерпели первое поражение в сезоне в чемпионате. «Фиорентина» расположилась на 15-й строчке с 14 очками в 14 матчах.
В следующем туре «Ювентус» 3 января примет «Удинезе», «Фиорентина» в тот же день дома сыграет с «Болоньей».