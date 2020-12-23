«Ювентус» потерпел первое поражение в чемпионате Италии, крупно проиграв «Фиорентине»

«Ювентус» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 24 очка в 13 матчах. Туринцы потерпели первое поражение в сезоне в чемпионате. «Фиорентина» расположилась на 15-й строчке с 14 очками в 14 матчах.