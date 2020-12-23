Текущие события
Футбол. Зарубежный
22.12
Вальядолид
Барселона
03
Футбол. Зарубежный
22.12
Вильярреал
Атлетик
11
Футбол. Зарубежный
22.12
Ювентус
Фиорентина
03
Футбол. Зарубежный
22.12
Реал Сосьедад
Атлетико
02
Футбол. Зарубежный
22.12
Уэска
Леванте
11
Футбол. Зарубежный
22.12
Кротоне
Парма
21
Футбол. Зарубежный
22.12
Валенсия
Севилья
01
Футбол. Зарубежный
22.12
Эльче
Осасуна
22
Все события
Фоторепортажи
11Витсель помог «Зениту» установить антирекорд в Лиге чемпионов
17«Краснодар» не встал на колени перед «Челси» в Англии
01:07 (мск), источник: ТАСС

«Ювентус» потерпел первое поражение в чемпионате Италии, крупно проиграв «Фиорентине»

ТАСС, 23 декабря. «Ювентус» проиграл дома «Фиорентине» со счетом 0:3 в матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу.

Наверх
Ювентус - Фиорентина | Источник: AFP (sport)

Мячи забили Душан Влахович (3-я минута), Мартин Касерес (81), автогол за счету защитника «Ювентуса» Алекса Сандро (76).

На 18-й минуте прямую красную карточку за грубый подкат получил полузащитник туринцев Хуан Куадрадо, судья воспользовался помощью видеоассистента.

«Ювентус» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 24 очка в 13 матчах. Туринцы потерпели первое поражение в сезоне в чемпионате. «Фиорентина» расположилась на 15-й строчке с 14 очками в 14 матчах.

В следующем туре «Ювентус» 3 января примет «Удинезе», «Фиорентина» в тот же день дома сыграет с «Болоньей».

Ювентус
0:3
Первый тайм: 0:1
Фиорентина
 Американцы заявили, что их запасов хватит только на полсезона, россияне тоже озадачены
Фигуристка пошутила, что своей программой она хотела "вернуть мужчин в фигурное катание"
ЦСКА отыгрался со счета 1:3, но уступил СКА в «армейском» дерби
«Атлетико» упрочил лидерство в турнирной таблице Примеры
NYT: Россия препятствует публикации полного текста решения CAS
«Он унизил сам себя»: Евгений Гинер ответил Черчесову
Баскетболисты ЦСКА одержали 11-ю победу подряд в Евролиге
«Валенсия» с Денисом Черышевым в составе проиграла «Севилье»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь