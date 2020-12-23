Месси побил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб

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Месси отличился на 65-й минуте матча. Для 33-летнего аргентинца этот мяч стал 644-м в официальных матчах за каталонский клуб. Месси побил рекорд бразильца Пеле по количеству голов за один клуб. Пеле забил 643 мяча в составе бразильского «Сантоса».

«Барселона» обыграла «Вальядолид» со счетом 3:0. Голами также отметились Клеман Лангле (21) и Мартин Брэйтуэйт (35). Каталонская команда не проигрывает на протяжении четырех матчей подряд (3 победы, 1 ничья) и занимает пятое место в таблице чемпионата Испании, набрав 24 очка в 14 встречах.