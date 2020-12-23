Король Лео. Месси забил за клуб больше, чем Пеле

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Счастливые комбинации Истории людей, выигравших в лотерее

За три прошедших с предыдущего матча дня информационная повестка вокруг «Барселоны» в основном касалась Месси. Во-первых, Лео поблагодарил за поздравления Пеле, с которым он сравнялся по количеству голов за один клуб (643). Во-вторых, в интервью La Sexta аргентинец признался, что из-за конфликта с прежним руководством ему было очень плохо летом и в начале этого сезона, но сейчас все в порядке, и хотя сине-гранатовые переживают непростые времена, он готов бороться и не думает об уходе. Наконец, Месси в рекордный седьмой раз вручили приз как лучшему бомбардиру ла лиги.

Естественно, во вторник капитан вышел в стартовом составе, который удивил по многим позициям. И дело не в ротации, что при нынешнем календаре норма, а в новой схеме. Роналд Куман вернул в основу Лангле, но при этом оставил там Араухо с Мингесой и выбрал расстановку 3−1−4−2. Роль опорного хавбека была отведена Пьяничу, который всегда начинал с первых минут матчи Лиги чемпионов, а в ла лиге попал в число первых одиннадцати лишь второй раз. Первый пришелся на проигранную встречу с «Атлетико».

Однако сейчас в соперниках был аутсайдер, который к тому же еще и решил сыграть на «Хосе Соррилья» на встречных курсах. Выглядел «Вальядолид» смело и бодро, только разницу в классе никто не отменял. В итоге Месси после двух опаснейших ударов напомнил, кто стал лучшим ассистентом прошлого сезона, и выдал идеальную подачу на голову Лангле. Француз отпраздновал свой успех, продемонстрировав футболку Ваге, который выступает на правах аренды за греческий ПАОК и после тяжелейшей травмы рискует завершить карьеру в 22 года.

Удивительным же было то, что для Месси это была первая результативная передача в чемпионате-2020/21. Хотя тут нужно говорить о реализации, и эту дискуссию легко подкрепить данными статистики. До гола Лангле аргентинец создал для одноклубников десять явных возможностей для взятия ворот. Когда же его усилия наконец-то не прошли даром, можно было констатировать: у барселонской звезды теперь 16 последовательных сезонов, в которых он делал хотя бы одну голевую передачу. Но рекордсменом ла лиги все еще остается неувядающий ветеран «Бетиса» Хоакин (17).

Жаль, второй ассистентский балл на счет Месси не запишут, хотя роль Лео во второй результативной атаке первостепенна. Он стянул на себя защитников и отдал пас под забегание Деста, и тому оставалось уже вложить мяч в ногу находившемуся перед воротами Брэйтуэйту. Этот датчанин — образец профессионализма. От него хотели избавиться в межсезонье, но форвард изъявил желание остаться и доказал, что на него можно рассчитывать. Так что его очередной успех удивил меньше, чем решение Кумана оставить в запасе Гризманна. Француз недавно рассмешил, не забив из площади ворот, а Брэйтуэйт с его инстинктом убийцы не мог загубить классную комбинацию.

Так незаметно «Барса», критикуемая в этом сезоне, стала самой результативной командой чемпионата. И, естественно, на двух голах не успокоилась. Третье в матче взятие ворот было как для поклонников высокого футбольного искусства, так и для истории. Первых привел в восторг пас Педри пяткой. Всех без исключения — завершающий удар Месси. Теперь у него больше мячей за «Барсу» (644), чем у Пеле за «Сантос» (643).