Падение «Арсенала» продолжается. Ученик Артета крупно проиграл учителю Гвардьоле

Для терпящего настоящее бедствие «Арсенала» это была возможность хоть немного поправить дела. В чемпионате лондонцы не побеждают уже семь матчей, забив на этом отрезке всего лишь три мяча, а от зоны вылета команду отделяют пугающие четыре очка. Так плохо «Арсенал» не начинал сезон аж 46 лет. Унаи Эмери в прошлом году уволили, когда «канониры» шли восьмыми, Микелю Артете доверяют больше. Он все-таки в клубе свой, да и о победе в Кубке Англии на севере Лондона помнят.

Артете предстояло сыграть со своим учителем Пепом Гвардьолой. У его «Сити» в этом сезоне не все так хорошо, как мы привыкли видеть в последние годы. В чемпионате у «Ливерпуля» уже есть отрыв, но главное даже не в этом. «Сити» заметно сбавил в результативности — всего полтора гола за игру. Маловато для одной из самых забивных команд Европы.

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На матч Кубка лиги команды выставили соответствующие составы. У «Сити», к примеру, с первых минут вышел Александр Зинченко. Для него это вторая игра в этом месяце и шестая во всем сезоне. Интересно, что четыре из них он провел в Лиге чемпионов, а в премьер-лиге отыграл лишь 12 минут. Показательная иллюстрация приоритетов «Сити» в первой половине сезона.

Уже на третьей минуте матча Зинченко показал, что он в тонусе. В первой же атаке украинец выполнил отличную подачу, которую замкнул Габи Жезус. Бразилец улыбался во весь рот, а его восторг подчеркивала белоснежная капа.

Привести в чувства «Арсенал» попытался вратарь Рунар Рунарссон, причем весьма необычным способом: исландец взялся обыгрывать Жезуса в площади своих ворот, и все у него получилось. Рунарссон, видимо, не подхватил пораженческих настроений у партнеров, так как выступал исключительно в Лиге Европы. А там «Арсенал» выиграл шесть матчей из шести. В конце тайма Рунарссон и вовсе выручил свою команду, не дав Жезусу реализовать выход один на один.

Счет к тому моменту был равным. Мартинелли, залечивший тяжелую травму и впервые в сезоне вышедший в стартовом составе, расшевелил арсенальское болото. В одной атаке он выполнил два опасных кросса, второй из которых замкнул Александр Ляказетт.

Второй тайм начался для «Арсенала» с больших неприятностей. Сначала пришлось менять Мартинелли. Незадолго до перерыва он столкнулся с вратарем «Сити» Заком Стеффеном, долго приходил в себя, даже вернулся в игру, но буквально на пару минут.

А затем подвел Рунарссон. Рияд Махрез со штрафного пробил прямо во вратаря, но исландец с мячом не совладал. Никаких оправданий.

Третий мяч «Сити» забил из явного офсайда, видеоарбитры в Кубке лиги не используются. Хотя гол получился красивым: Фил Фоуден изящно перекинул вратаря после передачи Фернандиньо.