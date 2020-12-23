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10:34 (мск), источник: Vesti.kz

Бюджет клуба КПЛ будет значительно урезан. Из-за этого закроют команды из первой лиги и футзала

Годовой размер бюджета футбольного клуба «Жетысу» будет существенно урезан и составит не более 800 миллионов тенге, сообщает Meta-ratings.kz.

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rtx73kaz.jpg | Источник: Reuters (sport)

Отмечается, что такое решение было принято руководством Алматинской области. По этой причине талдыкорганский клуб планирует закрыть команду первой лиги — «Жетысу Б» и одноименную футзальную команду, принимающую участие в чемпионате Казахстана.

В минувшем сезоне «Жетысу» занял шестое место в КПЛ. Команда не смогла решить поставленную задачу по попаданию в число призеров.

Ранее сообщалось, что новым директором семиреченцев может стать экс-капитан сборной Казахстана по футболу Самат Смаков.

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