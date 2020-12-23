Бюджет клуба КПЛ будет значительно урезан. Из-за этого закроют команды из первой лиги и футзала

Отмечается, что такое решение было принято руководством Алматинской области. По этой причине талдыкорганский клуб планирует закрыть команду первой лиги — «Жетысу Б» и одноименную футзальную команду, принимающую участие в чемпионате Казахстана.

В минувшем сезоне «Жетысу» занял шестое место в КПЛ. Команда не смогла решить поставленную задачу по попаданию в число призеров.