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11:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шота Арвеладзе ушел с поста главного тренера «Пахтакора»

Шота Арвеладзе покинул пост главного тренера «Пахтакора», о чем грузинский специалист написал на своей странице в Facebook.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Спустя три года я покидаю пост главного тренера “Пахтакора”. Для меня это было захватывающее, прекрасное и успешное время. Хочу поблагодарить болельщиков, игроков, сотрудников команды и всех, кто нас поддерживал», — написал Арвеладзе.

В воскресенье Арвеладзе привел «Пахтакор» ко второй победе подряд в Кубке Узбекстана, а в ноябре ташкентский клуб во второй раз подряд стал чемпионом страны. Также на счету Арвеладзе победа в Кубке Лиги в прошлом году.

До переезда в Ташкент Арвеладзе работал с голландским «АЗ», турецкими «Кайсериспор», «Касымпаша» и «Трабзонспором», а также с израильским «Маккаби» (Тель-Авив).

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