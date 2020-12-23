Шота Арвеладзе ушел с поста главного тренера «Пахтакора»

«Спустя три года я покидаю пост главного тренера “Пахтакора”. Для меня это было захватывающее, прекрасное и успешное время. Хочу поблагодарить болельщиков, игроков, сотрудников команды и всех, кто нас поддерживал», — написал Арвеладзе.

В воскресенье Арвеладзе привел «Пахтакор» ко второй победе подряд в Кубке Узбекстана, а в ноябре ташкентский клуб во второй раз подряд стал чемпионом страны. Также на счету Арвеладзе победа в Кубке Лиги в прошлом году.