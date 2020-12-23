СМИ: В организме Марадоны не обнаружено следов алкоголя или наркотических веществ

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Анализ крови и мочи бывшего футболиста, сделанный экспертами-криминалистами, исключил наличие алкоголя и наркотиков, однако обнаружил психотропные препараты, такие как венлафаксин, кветиапин, леветирацетам и налтрексон. Как сообщает агентство, некоторые из препаратов являются аритмогенными, то есть вызывают аритмию. Эксперты и прокуроры должны проанализировать, подходят ли они для пациентов с хроническими сердечными заболеваниями, подобным тому, которым страдал Марадона.

«То, что мы узнали, так же важно, как и то, что не было выявлено этими лабораторными анализами, которые подтверждают, что Марадоне давали психотропные препараты, но никаких лекарств от его болезни сердца», — приводит Telam комментарий одного из следователей.

Марадона умер 25 ноября на 61-м году жизни. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.