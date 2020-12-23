«Челси» намерен продать Мозеса и еще нескольких игроков
«Челси» собирается продать нескольких игроков в два ближайших трансферных окна.
«Челси» собирается продать нескольких игроков в два ближайших трансферных окна.
Лондонский клуб готов расстаться с Антонио Рюдигером, Андреасом Кристенсеном, Жоржинью, Маркосом Алонсо, Россом Баркли, Дэнни Дринкоутером и Виктором Мозесом, утверждает Sky Sport Germany.
«Челси» потратил почти 200 миллионов фунтов стерлингов на покупки в последнее трансферное окно, так как что руководство клуба рассчитывает пополнить бюджет.
Напомним, что Виктор Мозес сейчас выступает на правах аренды за «Спартак». Соглашение с 30-летним англичанином рассчитано до лета 2021 года.
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